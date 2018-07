Vorarlberg: SPÖ fordert Trendumkehr beim Wohnbau

Michael Ritsch, Klubobmann der SPÖ im Vorarlberger Landtag, sieht großen Handlungsbedarf in der Wohnbaupolitik und startet eine neuerliche „Wohnbauoffensive“.

„Wohnen ist immer noch viel zu teuer, Warmmieten von 15 Euro pro m² sind keine Seltenheit und die Mietpreise steigen weiter“, bilanziert SPÖ-Wohnbausprecher Michael Ritsch. „Die Gründe dafür liegen vor allem in den verspäteten und nur halbherzigen Aktivitäten der Landesregierung.“ Michael Ritsch kritisiert auch, dass neben dem gemeinnützigen und privaten Wohnbau, vor allem Immobilien-Investoren mit Steuergeld rechnen können.

Aus Sicht der SPÖ kann es so nicht weitergehen, daher reichen die Landtagsabgeordneten gemeinsam einen 6-Punkte-Antrag an die Vorarlberger Landesregierung ein. “Auch in den Sommermonaten werden wir nicht untätig sein und weitere Anträge wie zum Beispiel zum Thema Kinderbetreuung oder Gemeindefinanzierung einbringen“, erklärt Ritsch.