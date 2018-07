Leistbares Wohnen statt Hotel Mama & Papa

Laut den JUNOS Vorarlberg, , der Jugendorganisation der NEOS, steht das Thema Wohnen in Vorarlberg auf Platz eins der Sorgenliste.

„Wer Wohnen erschwinglich machen will, braucht neue Wohnkonzepte. Städte wie Barcelona machen es vor. Dort entstehen neue, kreative Wohnkonzepte in Modulbauweise, die günstig und zugleich modern sind. Es muss höher gebaut werden, um mehr Wohnraum auf wenig Platz zu erschaffen. Und auch kleinere Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen beziehungsweise einem „Shared Space“ sollen an Attraktivität gewinnen“, so Landesvorsitzende Lackner.