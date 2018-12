Vorarlberg: Section Control im Arlbergtunnel geht in Betrieb

Eine Section Control Anlage soll künftig im Arlbergtunnel für noch mehr Verkehrssicherheit sorgen.

“Section Control” im Arlbergtunnel

Angekündigt war die Einführung der Section Control für den Herbst 2018. In einem Mediengespräch am Mittwoch, den 5. Dezember, in St. Jakob am Arlberg informiert die Asfinag über die Details der geplanten Inbetriebnahme. Mit der Section-Control lässt sich dann die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Fahrzeugs messen. Dadurch sollen Überholmanöver im Tunnel unterbunden werden.