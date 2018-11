Vorarlberg: Mehrere Autos zerkratzt - Täter festgenommen

Bregenz - Ein Betrunkener hat Samstag Nacht nach einem Konzertbesuch in Bregenz mehrere Autos mit einem Schlüssel zerkratz.

Am Samstag, den 03.11.2018, gegen 22.00 Uhr begab sich ein stark alkoholisierter 34-jähriger Mann nach einem Konzertbesuch in Bregenz auf den Parkplatz beim Platz-der-Wiener-Symphoniker, und zerkratzte dort mit seinem Schlüsselanhänger eine größere, derzeit jedoch noch unbekannte Anzahl an Autos.