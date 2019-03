Vorarlberg: Mann bricht in Linienbus in Dornbirn ein - Festnahme

Vergangenen Samstag brach ein Mann in einen Linienbus in Dornbirn ein und stahl Geld aus der Münzausgabe des Busfahrers. Der Mann konnte festgenommen werden.

Am 23.03.2019, um 11:55 Uhr, brach ein 33-jähriger Mann in einen Linienbus ein, welcher am Dornbirner Bahnhof (Kiesparkplatz) abgestellten war. Der Mann drückte die hintere Türe auf und stahl aus der Münzausgabe des Busfahrers 75,00 EUR. Der Täter konnte noch am Tatort von der Polizei Dornbirn festgenommen werden.