Vorarlberg ist Österreichs Nr. 1 bei der Aufklärung von Straftaten

Die Aufklärungsquote konnte 2018 um 3,9 Prozentpunkte auf 63,9 Prozent gesteigert werden. Über 4.000 Menschen wurden im Ländle Opfer von angezeigten Gewalttaten.

2018 bearbeitete die Polizei in Vorarlberg insgesamt 19.875 Anzeigen, davon 1.406 Versuche. Das bedeutet im Vergleich zum Jahr 2017 einen Rückgang von 0,8 Prozent bzw. ein Minus von 162 in absoluten Anzeigenzahlen. Die Aufklärungsquote konnte um 3,9 Prozentpunkte gesteigert werden und liegt mit 63,9 österreichweit an erster Stelle. „Dies ist vor allem auf die hervorragende Arbeit der Polizistinnen und Polizisten in Vorarlberg zurückzuführen“, betont Landespolizeidirektor Hans

Peter Ludescher. „Ich habe großes Vertrauen, dass wir die Sicherheitslage in Vorarlberg auch in den nächsten Jahren stabil halten werden.“