Vorarlberg: Hürden für Pflegelehre sollen fallen

Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrat Christian Bernhard wollen die Umsetzung einer Pflegelehre in Voralrberg unterstützen.

Die freiheitliche Sozialsprecherin im Vorarlberger Landtag, Cornelia Michalke, begrüßt die Aussage von Landeshauptmann Markus Wallner, der im Gegensatz zu Meldungen von Gesundheitslandesrat Christian Bernhard in der letzten Woche , die Einführung der Pflegelehre nach Schweizer Vorbild zu unterstützen und verweist in diesem Zusammenhang auch auf die erfolgte Beschlussfassung durch den Vorarlberger Landtag.

Lehre soll möglich sein

„Die prekäre Situation im Bereich der Pflege ist allen bekannt und alle wissen, dass es neben diplomiertem Pflegepersonal natürlich auch noch mehr Menschen braucht, welche die Ausbildungen in der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz absolvieren. Es braucht aber die Möglichkeit für eine Pflegeausbildung in der Form einer in Vorarlberg bestens bekannten und anerkannten Lehre“, so die FPÖ-Sozialsprecherin. Michalke fordert, dass die Hürden, welcher Art auch immer, mit Nachdruck aus dem Weg geräumt werden und in Vorarlberg die Weichen rasch in die richtige Richtung gestellt werden.