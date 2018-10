FPÖ kritisiert LR Bernhard für Neuregelung der Pflege-Ausbildung

Die FPÖ Vorarlberg kritisiert Gesundheits-Landesrat Berndhard für die Neuregelung der Pflege-Ausbildung.

„Diese Neuregelung mit der Absage an die Pflegelehre zu verknüpfen, so wie Landesrat Bernhard (ÖVP) das tut, ist nicht nachvollziehbar. Um den Bedarf an Pflegekräften für die Zukunft sichern zu können, muss es heißen – das eine tun und das andere nicht lassen“, so die freiheitliche Sozialsprecherin im Vorarlberger Landtags, Cornelia Michalke.