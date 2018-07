Vorarlberg: Gartenhäuschen in Hohenems abgebrannt

In der Nacht zu Mittwoch ist in Hohenems ein Gartenhäuschen abgeberannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Gegen 2.50 Uhr in der Nacht zu Mittwoch alarmierte ein Anrainer der Erlachstraße in Hohenems die Feuerwehr. Ein frei stehendes Gartenhäuschen aus Holz war in Brand geraten.