Vorarlberg: Firma Rupp spendet 40.000 Euro an Verein "Geben für Leben"

Der Verein "Geben für Leben" durfte sich in letzter Zeit wieder über Spenden und Benefizaktionen freuen. Die Firma Rupp spendete dem Verein 40.000 Euro.

Am 15. Juni wurde der Verein “Geben für Leben” zu einer Jubiläumsfeier der Firma Rupp eingeladen. Das 100-jährige Bestehen feierte die Firma, indem sie Kunden, Firmenpartner und Freunde zu einer Fahrt auf der Sonnekönigin einlud. Anstelle von Geschenken bat das Unternehmen von Spenden für “Geben für Leben”. Von den geladenen Gästen kamen 16.500 € zusammen, die von den Geschäftsführern Hubert und Christoph Rupp noch einmal verdoppelt wurden. Christoph und Isabella Rupp überreichten dem Verein einen Scheck über unglaubliche 33.000 €.

Viele der geladenen Gäste hatten die Ankündigung der Spendenaktion auf der Einladung gar nicht mitbekommen und beschlossen, noch nachträglich zu spenden. Also blieb das speziell dafür eingerichtete Spendenkonto noch eine Woche lang offen, was dazu führte, dass der Betrag auf sensationelle 40.000 € anwuchs!

Die Damen des Frauenvereins Mimosa hatten für den Ramadan eine schöne Idee: Nachdem die Unterstützung der Bedürftigen (“Zakat”) eine der fünf Säulen des Islam darstellt, organisierten sie während des Fastenmonats Ramadan eine soziale Aktion für ihre Kinder, um sie in Sozialkompetenz zu schulen.

Diese wurden über die Arbeit des Vereins aufgeklärt und sollten mit Spendenbüchsen Geld für Typisierungen sammeln. Dazu warfen sie zuerst freiwillig einen Teil ihres eigenen Taschengeldes hinein und sammelten dann im Familien- und Freundeskreis weiter. So kamen großartige 650 € zusammen, die der Verein gleich wieder für Typisierungen einsetzten.

413,20 € vom Nichtradballer-Turnier in Höchst

Am 16. Juni fand in Höchst ein Nichtradballerturnier statt. Durch einen Kuchenverkauf sammelte das engagierte Organisationsteam Geld für “Geben für Leben”, wodurch 413,20 € in die Spendenkasse flossen.