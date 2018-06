Robin aus Lustenau rettet Kanadier das Leben

Robin König (22) kommt aus Lustenau und ließ sich im Oktober 2017 zusammen mit zwei Freunden im Löwensaal Hohenems typisieren. Ein paar Monate später erfolgte bereits der Anruf: "Du bist ein Lottosechser für einen Patienten!" Er war "freudig überrascht" und sagte sofort zu.

Bei der Vorbereitung hatte er einen Tag lang Rückenschmerzen, die er nach der Einnahme einer Tablette aber schnell im Griff hatte. Am 22. Mai fuhr er zusammen mit Phillip (unserem 69. Spender) und dessen Schwester nach Gauting zu unserem Partner AKB, wo er “sensationell betreut wurde.”

In nur 2,5 Stunden – während mehrerer Folgen der Serie “Stromberg” – floßen seine lebensrettenden Stammzellen in einen kleinen Beutel. Und dieser kleine Beutel bedeutet für einen erwachsenen Mann in Kanada und seine Familie die ganze Welt.