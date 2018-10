Vorarlberg: Eisiger Kanal als Mekka für Rodler in Bludenz

Der Startschuss für jahrelang gewälzte Neubaupläne für Bludenzer Rodelbahnprojekt ist laut den "VN" gefallen.

Stoff zum Wälzen von Plänen und Gesprächen liefert das Vorhaben seit Jahren. Bereits 2014 stand ein Baustart an Stelle der abgetragenen Naturrodelbahn in Hinterplärsch in Bludenz unmittelbar bevor. Ins Wackeln brachte das Großprojekt die Frage der Finanzierung. Weil den Betreibern noch letzte Zusagen und damit die nötigen Geldmittel fehlten, landeten die Pläne neuerlich vorübergehend in der Schublade. Ende August 2018 kam mit der Zustellung des inzwischen rechtskräftig gewordenen Baubescheides wieder neue Bewegung in die Sache. Rechtlich beraten vom Bludenzer Anwalt Adolf Concin (62) wurde eine Eiskanal Bludenz GmbH als Betreibergesellschaft aus der Taufe gehoben. Als größter Gesellschafter tritt der Österreichische Rodelverband mit dem neuen Präsidenten Markus Prock (54) in Erscheinung. Die Finanzierung des Projekts in der Höhe von 6,6 Millionen Euro steht in der heutigen Sitzung der Landesregierung auf der Tagesordnung.