Vorarlberg: Drei Viertel der Lawinenunfälle passieren bei Gefahrenstufe 3

Bregenz - Der Vorarlberger Lawinenwarndienst und die Bergrettung haben anlässlich des Saisonstarts im freien Skiraum an das Verantwortungsbewusstsein der Wintersportler appelliert.

Die Gefahrenstufe 3 – Bedeutung: “erhebliche Lawinengefahr” – werde oft unterschätzt, dabei stelle sie de facto die zweithöchste Warnstufe dar. Bei Stufe 3 könne bereits ein Einzelner ein Schneebrett auslösen. Die höchste Warnstufe der Kategorie 5 werde lediglich in einer Katastrophensituation ausgerufen. Bis auf wenige Tage in Gargellen im vergangenen Jahr war dies im Lawinenwinter 1999 das bisher letzte Mal der Fall gewesen.

Bergretter Martin Burger machte klar, dass Wintersportler durch die Einholung der wichtigen Informationen wie eben der herrschenden Lawinenwarnstufe sowie eine geeignete Tour-Planung das Risiko eines Unfalls deutlich senken können. “Noch dazu ist das in wenigen Minuten erledigt”, so der Landesleiter der Vorarlberger Bergrettung. Darüber hinaus unterstrich er die Bedeutung der Kameradenhilfe. Tourengeher müsste in der Lage sein, verschüttete Begleiter zu orten und auszugraben. “Nach 15 Minuten sinkt die Überlebensrate drastisch”, stellte Burger unmissverständlich fest.