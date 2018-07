Vorarlberg: Dornbirner Eisfestival geht in die zweite Runde

Dornbirn - Sommer, Sonne und leckere Eiscreme – was könnte es schöneres geben? Dazu noch Livemusik, Kinderprogramm, feine Liegestühle und kühle Drinks. Das alles bietet die Veranstaltung Eis Eis Dornbirn – das Dornbirner Eisfestival am 3. August am Marktplatz.

Leckeres Eis aus der Region Die Eisdielen kommen mit ihren mobilen Eiswagen auf den Dornbirner Marktplatz und präsentieren ihre leckersten, ausgefallensten und klassischen Sorten. Im Tamanduá in der Eisengasse kann auch feines Frozen Yogurt mit verschiedenen Früchten, Cookies, Brownies, Smarties oder M&Ms probiert werden. Ob Heidelbeer-Lavendel von Kolibri, heiße Liebe der Silvretta Dornbirn, Bio Frozen Yogurt von Tamandua, hausgemachtes Softeis von Linda’s Ice Cream oder Orange-Karotte von der Silvretta Götzis – an diesem Tag gehen alle Eis-Wünsche in Erfüllung. Amann Kaffee verköstigt alle Gäste mit kühlen Eiskaffees und Affogatos.

Kinderprogramm Für die Kleinsten unter uns gibt es nicht nur leckeres Eis, sondern auch sonst noch viel Programm. Ob bei der Volksbank-Hüpfburg oder beim Malen, den Kindern wird an diesem Tag am Dornbirner Marktplatz sicher nicht langweilig. Bei der Kinderschminkstation können sich die Kleinen zuerst in einen Löwen oder Prinzessin verwandeln und anschließend bei der Selfiebox der Volksbank ein Andenken mit nach Hause nehmen. Zusätzlich können beim Gewinnspielrad tolle Überraschungen gewonnen werden.

Livemusik mit Acoustic Project Ab 18 Uhr unterhält die Band Acoustic Project die Gäste des Dornbirner Eisfestivals. Die Brüder aus Götzis überzeugen mit Cajon und Gitarre und bieten ein breites Spektrum von Coversongs für Jung und Alt. Klassiker von Johnny Cash und Elvis Presley bis hin zu STS, aber auch moderne Hits von Mumford & Sons, George Ezra, Cro und Tim Bendzko bereiten Spaß und Tanz für jedermann.

Facts:

• Eis Eis Dornbirn & Livemusik mit Acoustic Project

• Freitag, 3. August 2017

• Beginn: 14 Uhr

• Eintritt: frei

• Bei Schlechtwetter wird das Eisfestival auf Samstag, 4. August (15 Uhr) verschoben.