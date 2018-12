Vorarlberg: Altach investiert in die Zukunft und die Sicherheit

Das Budget der Gemeinde Altach klettert im Jahre 2019 auf einen Rekordwert von 21,8 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von ca. 4,3 Mio. Euro.

Die Hauptgründe für die starke Erhöhung des Budgets liegen vor allem in den Investitionen in Infrastruktur. „Eine der größten Investitionen in den kommenden Jahren ist der weitere Ausbau der Kinderbetreuung. Mit dem geplanten Neubau eines Kindergartens im Kreuzfeld setzen wir auf eine Steigerung des Angebotes und der Qualität der Infrastruktur“, erklärt Finanzreferent BM Gottfried Brändle. So werden im Budget 2019 bereits 1,5 Mio. Euro für den Neubau des Kindergartens im Kreuzfeld (Gesamtkosten ca. 6,6 Mio.) vorgesehen.

Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge

„Ein wichtiger Schwerpunkt für das kommende Jahr ist auch die Sicherheit für die Menschen in unserer Gemeinde. Die Investitionen in zwei neue Feuerwehrfahrzeuge, in die neue Rettungszentrale in Hohenems oder auch die weitere Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung, dienen der Sicherheit unserer Bewohner“, so Bürgermeister Gottfried Brändle. Für die Anschaffung der neuen Feuerwehrfahrzeuge (Gesamtkosten 772.000 Euro) wird noch die Schlusszahlung von rund 386.000 Euro im kommenden Jahr fällig.