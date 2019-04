Vorarlberg: 5 Millionen Euro für neue Lünersee-Seilbahn

Da in Kürze die Konzession für die Lünerseebahn in Brand ausläuft, wird nun an den Plänen für den Umbau gefeilt.

Seit 1959 ist die Seilbahn zum Lünersee in Betrieb, nach mehreren Umbauten und Modernisierungen läuft aber demnächst die Konzession aus. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, wird im Zuge der Umbauarbeiten die Seilbahntechnik komplett erneuert. In Zukunft sollen dann 60 statt 40 Fahrgäste in einer Kabine Platz finden – auch die Lastenkapazität soll erhöht werden. Auch das Seil wird ausgetauscht, die Trasse bleibt bestehen.