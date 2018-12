Illwerke Vkw präsentierten Zukunftsprogramm für Montafon und Brandnertal

Illwerke Vkw hat am Montag in einer Pressekonferenz für sein Geschäftsfeld Tourismus ein nachhaltiges Zukunftsprogramm vorgestellt.

Der wesentliche Fokus liege auf der weiteren Entwicklung der Ganzjahresdestination. “In den vergangenen Jahrzehnten haben wir die Angebote am Golm, der Silvretta und beim Lünersee behutsam weiterentwickelt und beschäftigen als vielseitiger Anbieter von Freizeitaktivitäten heute rund 140 Mitarbeiter in der Sommersaison und 200 Mitarbeiter in der Wintersaison”, erklärt Vorstandsmitglied Christof Germann.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Schaffung von Bettenkapazitäten. Im Winter sei die Auslastung am Wochenende sehr gut, unter der Woche jedoch “verbesserungswürdig”, so Germann. Ein weiterer wichtiger Aspekt seien die Mitarbeiter. “Es muss uns gelingen Mitarbeiter für den Tourismus zu gewinnen”, sagt Germann.

Hotel und Campingplatz am Golm geplant

“In der Destination Golm sei die Entwicklung zusätzlicher Betten ganz essentiell”, sagt Markus Burtscher. Bis 2030 sollen am Golm 1000 neue Betten geschaffen werden. Im Nahbereich der Golmer Bahn sei deshalb der Bau eines Hotels mit rund 70 Zimmer geplant, dass insbesondere auf Familien ausgerichtet sein soll. Die Planungsphase dafür solle im Jahr 2019 beginnen, so Burtscher weiter.

Illwerke Vkw ist zudem bei weiteren Hotelstandorten mit Partnern im Gespräch, wie zum Beispiel in Latschau. Sollte der Vorarlberger Energiedienstleister keine geeigneten Pächter finden, ist das Unternehmen bereit die Hotels in Eigenregie zu führen.

Beschneiung zweitrangiges Thema

Die Gesamtinvestitionssumme von Illwerke Vkw beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro. Am Golm sollen mindestens 17 Millionen Euro investiert werden. Das Geld fließe unter anderem in die Erneuerung der Beschneiungsanlagen, den Ausbau der Wanderwege und Attraktionen sowie mindestenes 4,5 Millionen Euro in einen in Prüfung befindlichen Campingplatz in Vandans.