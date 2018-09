VEU Feldkirch verpflichtet Tschechen Robin Soudek

Nach den langfristigen, verletzungsbedingten Ausfällen von Kevin Puschnik und Martin Mairitsch kann sich die VEU Feldkirch im Angriff verstärken und den 27-jährigen Stürmer Robin Soudek verpflichten.

Der gebürtige Tscheche wechselte schon als Jugendlicher nach Kanada, wo er in verschiedenen nordamerikanischen Profiligen (AHL, CHL, ECHL und WHL) fast 400 Spiele absolvierte. Die letzten drei Saisonen spielte er für Briancon und Epinal in der höchsten Spielklasse in Frankreich, wo er in 115 Einsätzen insgesamt 100 Punkte (54 Tore, 46 Assists) verzeichnen konnte. Der 1,80 m große Stürmer ist der Sohn von Karel Soudek, der altgedienten VEU-Fans noch als Verteidiger des EC Graz bekannt sein könnte, der mit der Grazern in der legendären Finalserie 1993/94 stand, als die VEU ihren fünften Österreichischen Meistertitel erringen konnte.