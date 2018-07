Verkehrsbehinderungen wegen Ö-Radtour in Feldkirch und Walgau

Die 70. Österreich Radrundfahrt startet in Feldkirch. Aus diesem Grund kommt es am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Juli zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen in Feldkirch und im Walgau.

Die zweite Etappe am Sonntag, 8. Juli erfolgt von Feldkirch über Frastanz, Nenzing, Bludesch, Nüziders Bludenz, Innerbraz, Dalaas, Klösterle bis nach Telfes in Tirol. Folgende Sperren sind am Sonntag notwendig: Die 190 Vorarlberger Straße ab der Bärenkreuzung in Feldkirch bis Frastanz in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.15 Uhr – ebenso die Zufahrtsrampe von Göfis-Stein in Fahrtrichtung Feldkirch. Die Autobahnabfahrt A14 in Frastanz bleibt in beiden Fahrtrichtungen von 09:30 bis ca 11:30 Uhr gesperrt. Die weitere Strecke nach Tirol wird mittels fliegenden Sperren durchgeführt. Mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Tirol muss gerechnet werden. (VLK)