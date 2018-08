US-Krankenhaus führt Kaiserschnitt ohne Betäubung durch

Ein Paar verklagt ein Krankenhaus im Bundesstaat Kalifornien auf fast 6 Millionen Dollar Schmerzensgeld. Der Grund: Bei der Geburt ihrer Tochter führten die Ärzte einen Not-Kaiserschnitt ohne Betäubung durch.

Doch als Ärztin Sandra Lopez bei einem letzten Check-up die Herztöne des ungeborenen Babys nicht wahrnehmen konnte, ordnete sie einen Not-Kaiserschnitt an. Noch auf dem Weg in den OP-Saal wurde der Anästhesist des Krankenhauses mehrere Male angepiept, dieser antwortete jedoch nicht.

Bauchraum geöffnet

Für die Ärztin kein Grund, noch länger zu warten. Sie wies die anwesenden Krankenschwestern an, Mota zu fixieren. Als der Anästhesis den Operationsraum betrat sei Mota laut Anklageschrift an Armen und Beinen auf den OP-Tisch fixiert gewesen und Lopez habe ihr bei vollem Bewusstsein beriets das Abdomen, also den Bauchraum, geöffnet, um an die Gebärmutter zu gelangen.