Triumph für Vorarlberger Mädels beim Cordial Cup

Vorarlberg-Auswahl holt sich Vizetitel beim internationalen Fußballturnier.

Internationale Fußballluft konnten die U15-Mädchen gleich beim Auftaktspiel gegen die Mannschaft aus den USA schnuppern und der Einstieg ins Turnier gelang den Vorarlbergerinnen gleich nach Maß. Patricia Pfanner sorgte mit ihrem Treffer für den 1:0 Sieg. Auch die weiteren Partien dominierte die Elf vom Trainer-Team Gerald Krajic und Edwine Schett klar. So setzte man sich gegen den VfL Wolfsburg mit 3:0 durch, 1:0 gegen FC Speyer 09 und beim letzten Vorrundenspiel schossen sogar alle Mädchen des Jahrganges 2005 (Michaela Walter, Amelie Roduner) die Tore zum 2:1 Sieg.

Als Gruppenerster ohne Punkteverlust traf die Ländle-Auswahl im Viertelfinale auf die Auswahl von Tirol. Nach einem 1:1 kam es schließlich zum spannenden Elfmeterschießen. Torfrau Verena Bode behielt aber die Nerven und hielt gleich den ersten Elfer der Tirolerinnen. Mit einem 3:2 zog man somit ins Halbfinale ein, in dem das Team vom Ostschweizer Fußballverband auf die Mädchen wartete. Dabei gab es zahlreiche vergebene Chancen auf beiden Seiten und die Partie endete mit einem 0:0 und erneutem Elferschießen. Dieses Mal stand Torfrau Lorena Bodemann im Tor und tat es ihrer nervenstarken Vorgängerin gleich. Der Elferkrimi endete 5:4 für die Mädchen aus Vorarlberg und damit ging der große Traum „Finale“ für die U15-Vorarlberg in Erfüllung. Mit dem Titelverteidiger TSG Hoffenheim wartete allerdings ein schwerer Brocken auf die Nachwuchskickerinnen und man musste sich gegen die starken Gegnerinnen am Ende auch 0:2 geschlagen geben.