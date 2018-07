Tragödie in der Schweiz: Bub (6) von Stein erschlagen

Am Dienstagnachmittag ist ein 6-jähriger Junge beim Morteratschgletscher von einem herunterstürzenden Stein getroffen worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle verstarb.

Wie “fm1today.ch” berichtet war der belgische Junge am Dienstag kurz vor 13:30 Uhr gemeinsam mit seiner Familie am Morteratschgletscher in Pontresina. Die Familie hielt sich am Fusse des Gletschers im Bereich der Seitenmoräne auf.