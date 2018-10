Traditionsunternehmen feiert mit einem Tag der offenen Tür

Das Traditionsunternehmen Müllis Blumenshop feiert ihren Umzug mit einem Tag der offenen Tür.

Zu Beginn des Monats Oktober ist das Lustenauer Traditions-Blumenunternehmen Müllis Blumenshop von der Kaiser-Franz-Josef Straße in die Gänslestraße 8a – ebenfalls in Lustenau – umgezogen. Nach einigen Wochen der Eingewöhnungsphase ist nun der Zeitpunkt gekommen, dieses Ereignis zu feiern. Aus diesem Grund findet am kommenden Wochenende der Tag der offenen Tür statt. Von Freitag, 19. Oktober 8.00 bis 18.00 Uhr bis Samstag 8.00 bis 16.00 Uhr können die neuen Räumlichkeiten des Floristik-Spezialisten bewundert werden. Zusätzlich zu diesem Anlass gibt es natürlich tolle Eröffnungsangebote. Für Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt.