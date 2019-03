Traditionelle Benefiz-Suppe im Landhaus

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit im Ländle. Bereits zum 16. Mal lädt die katholische Frauenbewegung zum Suppenessen ins Landhaus.

Landesregierung und Katholische Frauenbewegung Vorarlberg haben am Aschermittwoch ihr traditionelles Benefiz-Suppenessen im Landhaus veranstaltet. In seinen Grußworten thematisierte Landeshauptmann Markus Wallner die hohe soziale Gesinnung und den ausgeprägten Gemeinschaftssinn in Vorarlberg: “Mitmenschlichkeit und Fürsorge sind im Land stark verankert”. Mit dem Spendenerlös aus dem Suppenessen werden Projekte in verschiedenen Krisen- und Konfliktregionen finanziert, die speziell Frauen und Mädchen unterstützen.