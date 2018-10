Teambuilding der Admira Youngsters

Das U14 Team der Dornbirner Admira beim jährlichen Tagesausflug.

Auch abseits des Fußballfeldes ist es wichtig ein Team zu sein und so ging es am vergangenen Wochenende gemeinsam mit dem Zug nach Hohenems. Von dort weiter mit dem Bus in Richtung Schuttanen und anschließend wanderte das Admira Team froh gelaunt zur Alpe Fluhereck. Weiter ging es ins Ebnit, wo sich die Kicker und Trainer stärkten und die Zeit auch noch zum kicken nutzten. Am Nachmittag ging es mit dem Bus wieder zurück ins Tal und alle hatten viel Spaß einmal abseits des Fußballplatzes gemeinsame Zeit zu verbringen. MIMA