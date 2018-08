Tanz- und Akrobatikgruppe „Zurcaroh“ trainiert in Hohenems!

Die Vorarlberger Tanz- und Akrobatikgruppe „Zurcaroh“ trainierte kürzlich in der Turnhalle der Sportmittelschule Markt in Hohenems für ihren baldigen Auftritt bei „America's Got Talent“.

„Wir sind stolz darauf, dass die Gruppe ‚Zurcaroh‘, die Unglaubliches aufführt – an Akrobatik, an Turn- und Tanzkunst – und in Amerika wirklich Karriere macht, hier in dieser Halle trainiert, die wir sehr gerne zur Verfügung stellen. Ich glaube, wenn man die erste Aufführung bei ‚America’s Got Talent‘ gesehen hat, dann weiß man, was uns in der nächsten Runde erwartet. Es wird eine Steigerung sein, da bin ich fest davon überzeugt. Es lohnt sich dann auf jeden Fall zuzuschauen, was ‚Zurcaroh‘ in Amerika aufführt“, zeigt sich das Hohenemser Stadtoberhaupt Dieter Egger begeistert.

„Wenn wir so eine attraktive Akrobatikgruppe hier trainieren lassen dürfen und wenn wir den Götzner Nachbarn helfen können, dann tun wir das natürlich gerne. Die Gruppe braucht eine gewisse Hallenhöhe, um die Übungen wirklich einzutrainieren und was natürlich ganz toll ist, sind die vielen jungen Leute, die hier teilnehmen und tagtäglich trainieren und wirklich eine super tolle Leistung bringen“, ist auch Sportstadtrat Friedl Dold angetan von der Tanz- und Akrobatikgruppe.

„Die Hohenemser Halle ist für uns ganz besonders, weil sie sehr hoch ist und sehr viel Platz bietet. Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt es uns ermöglicht, dass wir in den Ferien hier trainieren dürfen. Im Moment üben wir fünf- bis sechsmal pro Woche, teilweise bis zu sechs Stunden am Stück.

Die Show ist etwas ganz besonderes und unsere Aufgabe ist erfüllt, wenn wir abrufen, was wir können und das Publikum zufrieden ist. Ein Traum wäre natürlich der Halbfinaleinzug“, blickt die Gruppe „Zurcaroh“ nach vorne.