Start vom 2. Internationalen Nachwuchs Champions Cup

Bei der zweiten Auflage vom internationalen Nachwuchs Champions Cup in Bregenz sind doppelt soviele Teams dabei wie bei der Premiere

Bei der Premiere im Vorjahr waren 24 Teams mit dabei. Bei der zweiten Auflage vom internationalen Nachwuchsfußball Champions Cup in den Altersstufen U-9, U-10, U-11 sind 48 Mannschaften auf der Sportanlage Neuamerika am 1./2. September, welches der Veranstalter SW Bregenz ausrichtet, zu bewundern. Der Champions Cup erlebt eine hohe Aufwertung schon im zweiten Jahr. Auf sechs Spielfeldern der Anlage Neuamerika in Bregenz sind am Samstag, 1. September ab 9.30 Uhr die Unter-9-Jährigen zu sehen. Am Sonntag, 2. September, ab 9.30 Uhr, spielen dann die Unter-10-Jährigen und Unter-11-Jährigen ihr Turnier. “Schon vor dem Start zur zweiten Auflage ist das Turnier auf Rekordkurs. Wir wollen das starke Niveau halten und die besten Vorarlberger Klubs sollen sich vor dem Meisterschaftsstart mit den ausländischen Spitzenteam messen. Wir wollen bei SW Bregenz im Nachwuchs auf Landesebene etwas bewegen”, sagt OK-Chef Düsi.