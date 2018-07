Spielplatz „Holzbild“ eingeweiht

Frastanz. Am 08. Juli 2018 wurde der neu gestaltete Spielplatz Holzbild in Fellengatter mit einer Feier offiziell eröffnet.

Neben dem Spielplatz Holzbild in Fellengatter wurde auch der Spielplatz beim ehemaligen

Ferienheim Amerlügen neu gestaltet. Für den Umbau der Spielplätze investierte die

Marktgemeinde Frastanz jeweils rund 50.000 Euro. Das Land Vorarlberg übernimmt 45

Prozent der Kosten. Die Umgestaltung der Spielplätze in Fellengatter und Amerlügen ist Teil

des Spielräume-Konzeptes, das die Aufwertung bestehender und die Errichtung von neuen

Spiel- und Freiräumen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet vorsieht.

„Nach der Umsetzung des Spielplatzes Sonnenheim sind mit der Neugestaltung der

Spielplätze in Fellengatter und Amerlügen zwei weitere Meilensteine für die Umsetzung des

Spielräume-Konzeptes gelungen“, freut sich Vizebürgermeisterin Ilse Mock. Ein weiteres

Projekt wird mit der Neugestaltung des Sakterplatzes hinter dem Gemeindepark erarbeitet.