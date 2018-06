Spiel, Spaß und Action

Dritte Auflage des Kinderfests am Altacher Funkenplatz

Altach. Die Altacher Funkenzunft ist natürlich vorwiegend über das jährliche Funkenabbrennen bekannt. Der Verein ist aber darüber hinaus ebenfalls aktiv. Sei es mit der eigenen Schalmeiengruppe im Fasching, oder wenn es um die Gastronomie bei diversen Anlässen und Festen in der Gemeinde geht. Vor drei Jahren entstand die Idee auch eine eigene Veranstaltung für Kinder zu organisieren. Bei der nun dritten Auflage, kurz vor den Ferien, durften sich Kinder altersunabhängig an zehn verschiedenen Stationen zu versuchen. Von Dosenwerfen, Hindernislauf, Mikadospiel, oder auch einem Minifuhrpark, konnten sich alle bei der Kinderpolizei bewerben, oder auf einer kleinen Leinwand ein eigenes Kunstwerk mit nachhause nehmen. Nicht fehlen darf an so einem Nachmittag natürlich eine Hüpfburg, die genauso wie das Kinderschminken richtig gestürmt wurde. Wer alle Stationen absolviert hatte, bekam zum Schluss ein Spielzeug als Geschenk. Gesorgt war auch für die gastronomische Versorgung. Während sich Kinder und Jugendliche vor allem auf Chicken Nuggets und Pommes stürzten, genossen die Eltern den neuen „Funkaburger“. Mit dabei an einem kurzweiligen Nachmittag ganz im Zeichen der Kinder, auch die beiden SCRA-Profis Andreas Lukse und Andreas Lienhart mit ihren Familien. Obfrau Astrid Müller und ihr Team freuen sich jetzt schon auf die nächste Auflage im Jahr 2019. CEG