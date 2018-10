Soroptimist Damen laden auf den Herbstmarkt

Am 13. Oktober 2018 ist der Soroptimist Club Dornbirn wieder auf dem Markt vertreten.

Dornbirn. Hausgemachte Köstlichkeiten für die gute Sache gibt es am kommenden Samstag auf dem Dornbirner Markt. Die Soroptimist Damen aus Dornbirn haben sich in den vergangenen Wochen in Sachen „Kochen und Einwecken“ ordentlich ins Zeug gelegt und können an ihrem Marktstand wieder eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten präsentieren. Das Angebot reicht auch dieses Mal von selbstgemachten und ausgefallenen Chutney- und Marmeladenkreationen bis zu verschiedensten süßen Naschereien.