Erstmals veranstaltet die Marktgemeinde Lauterach, Abteilung Kultur zwei Abende unter dem Motto "SommerTanz in Lauterach - Tanz unter freiem Himmel" vor der Alten Säge.

Das Thalia Tanz Orchester spielt Schlager und Filmhits der 20er, 30er und 40er Jahre – Gassenhauer und Evergreens aus Österreich, Deutschland und Amerika. Und das in Originalbesetzung und Originalarrangements. Dabei entführt das Orchester in eine Zeit, in der unsere Eltern und Großeltern zu Charleston, Foxtrott, Tango, Rumba und Walzer die Beine schwangen. Musik zum Tanzen, Lachen, Mitsummen, zum Träumen und zum nostalgisch werden.