Sieben auf einen Streich für die VEU Feldkirch

Einen ungefährdeten 7:2-Heimsieg feiert die VEU Feldkirch gegen HC Milano und trifft nun im Play-Off auf Cortina.

Fekete (8.), Stanley (9.), Mairitsch (29.) und Steurer (32.) sorgten für eine 4:0-Führung im letzten Spiel im Grunddurchgang der Alps Hockey League gegen Mailand. Draschkowitz (38.), Mairitsch (38.) und Gehringer trafen für die Zupancic-Schützlinge noch zum klaren 7:2-Heimsieg. Jetzt folgt in der best of three das Aufeinandertreffen gegen Cortina.