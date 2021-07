Sekundenschlaf: Pkw stürzt über Hang

Ein 21-Jähriger wurde bei einem Unfall in Thüringerberg verletzt.

Am Samstag kurz vor 5 Uhr fuhr ein 21-jähriger Thüringer mit seinem Pkw, in welchem sich noch zwei weitere Insassen befanden, in der Gemeinde Thüringerberg auf der Jagdstraße Richtung Schnifis. Während der Fahrt geriet der Lenker offenbar in einen Sekundenschlaf, weshalb in Folge der Pkw über den linken Fahrbahnrand geriet und den Hang hinunterstürzte.