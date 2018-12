Schwungvoll in den Gisinger Advent

Zwei Tage lang war am Sebastianplatz die Vorweihnachtszeit spürbar.

FELDKIRCH Der größte saisonale Familientreffpunkt in Gisingen öffnete vergangenes Wochenende die Pforten. Das beliebte Gisinger Adventmärktle am Schulplatz der Volksschule Sebastianplatz sorgte auch dieses Jahr für vorweihnachtliche Einstimmung. „Das Geheimnis des nun schon zum 21. Mal stattfindenden Weihnachtsmarktes liegt am Ambiente – dem schönen Schulplatz und den geschmückten Linden – aber vor allem an der Qualität der Produkte und an der nachhaltigen Organisation mit langjährigen Partnern, Freunden, Vereinen und Standbetreibern“, verrät Organisator Wolfgang Ender (WIGI Gisingen). Die Gisinger Milchsüppl‘r leisten bereits viele Jahre einen großen Beitrag zum Auf- und Abbau und sind somit maßgeblich am guten Gelingen des Marktes beteiligt. „Leider waren nach den Aufbauarbeiten heuer einige Randalierer am Werk“, berichtete WIGI-Obmann Alfred Hugl. Sie haben nachts die Stände umgeworfen.