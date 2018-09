„Schaffarei“ gastierte in Hohenems!

Die „Schaffarei“ der Arbeiterkammer Vorarlberg gastierte vergangene Woche von Donnerstag bis Sonntag im Jüdischen Viertel in Hohenems.

Unter dem Motto „I schaff z’Vorarlberg“ wurde diskutiert, gefeiert, gelacht, verhandelt und zum Mitgestalten der zukünftigen Arbeitswelt eingeladen. Impulsvorträge, Erzählcafés und ein Wirtshaustisch sorgten für eine breite Palette an Angeboten für die Interessierten. Auch kulinarisch kamen die Gäste voll auf ihre Kosten. Informieren konnte man sich außerdem über Themen wie Konsumentenschutz, Arbeitsrecht, Familien- und Bildungsfragen. Besonderes Highlight der „Schaffarei“ in Hohenems waren aber die drei Konzerte an den Abenden von Donnerstag bis Samstag. „Os & The Sexual Chocolates“, das „Schi-Schuh-Tennis-Orchestra“ und die „Bauernfänger“ sorgten für beste Stimmung im Viertel.