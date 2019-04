Saskias "Get the Fuck out"-Flirts: Fieser Diss von Natalia

Saskia Atzerodt (27) flirtete bei Get the Fuck out of my House gleich mit zwei Männern.

Erst hatte es ihr Mitkandidat Sam angetan – nachdem sie herausgefunden hatte, dass Sam als Frau zur Welt gekommen ist, war die Romanze allerdings schnell vorbei. Danach knutschte die TV-Blondine dann mit Peter.