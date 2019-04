Micaela Schäfer macht sich im TV nackig

"Get the F*ck out of my House": Micaela Schäfer zieht komplett blank.

Micaela Schäfer ist im hautengen schwarzen Latexbody und in hochhackigen Schnürstiefeln als Letzte ins ProSieben-Haus eingezogen. „Ich bin da, um Euch beim Ausziehen zu helfen“, verkündete Micaela – und rümpfte gleich zu Beginn die Nase: „Boah, hier ist ja eine Luft!“ Kein Wunder: Micaela musste in der ProSieben-Reality-Show mit weiteren hundert Menschen auf 63 Quadratmetern wohnen.