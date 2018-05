Riedener Mittelschüler als Sieger im Völkerball

Bregenz. Bei der Bezirksausscheidung für die diesjährige Landesmeisterschaft im Völkerball-Fairplay, die in der Sporthalle Rieden ausgetragen wurde, nützten die Burschen der 2d-Klasse der Mittelschule Rieden ihren Heimvorteil aus.

Im Finale gaben die „Loser Boys“ ihren Kollegen von der 2c-Klasse, die unter dem Namen „Black Dragon“ am Start waren, das Nachsehen. Bei den Mädchen verloren die „Tough Girls Stadt“ (MS Bregenz-Stadt 1c-Klasse) zwar das Endspiel gegen die Girls von der MS Lingenau, als Zweitplatzierte schafften sie aber ebenfalls den Einzug in der Landesfinale, das Mitte Juni in Dornbirn ausgetragen wird. Insgesamt waren je 15 Teams aus dem ganzen Bezirk Bregenz am Start.