RHC Dornbirn steht im internationalen Rampenlicht

Am Wochenende empfangen die Dornbirner Portugal in der Stadthalle.

Eine große Herausforderung für die Mannschaft. Man ist gut in die neue Saison gestartet, obwohl die Generalprobe am Samstag gegen Biasca knapp verloren ging. „Wir werden dem Favoriten einen heißen Tanz bieten“, verspricht Garcia, der als Spielertrainer in eine Doppelrolle schlüpfen wird. Kontinuierlich haben sich die Dornbirner ans internationale Leistungsniveau herangearbeitet, die Zeiten der hohen Niederlagen gehören der Vergangenheit an. So konnte schon zweimal über den Aufstieg in die nächste Europacuprunde gejubelt werden.