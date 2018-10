RHC Donbirn mit Nullerpartie in Diessbach

Nichts wurde es mit einem erhofften Punktzuwachs beim Auswärtsspiel in Diessbach, zu stark präsentierten sich die Hausherren in eigener Halle.

Diessbach machte von Anfang an Druck, spielte viel Pressing und zwang die Dornbirner zu Fehlern. Nach 13 Minuten wurde der Abwehrriegel der Garcia-Truppe erstmals geknackt, Lourenco Ribeiro schoss die Seeländer mit 1:0 in Führung. Bitter dann noch der zweite Gegentreffer durch Schmid kurz vor der Pause. Auch nach Seitenwechsel haderten Brunner & Co immer wieder vergebenen Chancen nach, Diessbach zeigte sich besser und gefährlicher vor dem Gehäuse von Mirantes. Dies bewies Galan in der 28. Minute und abermals Lourenco Ribeiro keine zwei Zeigerumdrehungen später zum 4:0, der nach Wiederholung eines Penaltys den Zweiten versenkte. Einwenig zu eifrig reagierte Funktionär Markus Fehr an der Bande, als die Schiedsrichter wieder eine zu frühe Bewegung des Torhüters beim Penalty wahrnahmen und den Dornbirner Betreuer mit einer roten Karte in die Kabine verwies. Am Ende reichte es nicht einmal für einen Ehrentreffer.