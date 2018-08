Regierung sagt Cannabis den Kampf an

Die schwarz-blaue Regierung will den Verkauf von Hanfsamen und Hanfpflanzen verbieten. Bisher waren Produkte mit einem THC-Gehalt von weniger als 0,3 Prozent von den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes (SMG) ausgenommen.

“Verbot des Verkaufs von Hanfsamen und Hanfpflanzen”, heißt es im Kapitel “Justiz” des Regierungsprogramms. In der Verordnung zum Suchtmittelgesetz gab es bei Hanf bzw. Cannabis bisher Ausnahmebestimmungen. So fielen Cannabis und Marihuana (als Drogen), daraus hergestellte Extrakte, Tinkturen und “andere Zubereitungen” zwar in die Geltung des Gesetzes.