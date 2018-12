Red Dot Award für Lookbook

Das Messebau Unternehmen vorsprung Messebau hat mit seinem neuen, von Grafiker Andreas Haselwanter (Dornbirn) gestalteten Lookbook einen Red Dot Award gewonnen.

Der begehrte Designpreis zeichnet alljährlich die besten Produkt- und Kommunikations Designs aus – und passt perfekt zum Premiumanbieter vorsprung: Seit 2002 realisieren Daniel Keck und Silvia Stari mit Ihrem Team pro Jahr über 200 Projekte in mehr als 20 Ländern für unterschiedlichste Kunden und Branchen. Darunter befinden sich international bekannte Marktführer aus der Industrie und Medizintechnik sowie die Top-200-Fondsgesellschaften. Die Messebau-Profis von vorsprung begleiten hochwertige Marken vom Standort Millennium Park in Lustenau rund um den Globus. Auftraggeber sind nicht nur Ländle-Firmen, sondern viele weitere Unternehmen im Vier-Länder-Eck, für die Aufträge in Europa, Australien, Asien und Nord- und Südamerika umgesetzt werden.