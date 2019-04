Raubüberfall in Alberschwende: So brutal gingen die Täter vor

Rumänische Bettler zum Teil geständig, Ermittlungen abgeschlossen, Anklage erhoben, brutale Details gelangen ans Licht.

„Es handelt sich leider um einen ganz besonders brutalen Raub. Das Opfer und seine Familienangehörigen sind sehr froh darüber, dass die Täter so rasch von der Polizei gefasst werden konnten“, kann Opferanwalt Stefan Denifl dem Abschluss der Ermittlungen nur einen positiven Aspekt abgewinnen. Der damals 66-jährige Wälder war Anfang Dezember in seinem Bauernhaus im Schlaf von zwei Rumänen überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Der 26-jährige scheint zum schweren Raub größtenteils geständig, räumt brutale Schläge und sogar allenfalls Tritte ins Gesicht des Opfers ein. Der 33-Jährige Komplize hingegen beschönigt seinen Beitrag bislang.

Notversorgung und Mitleid

Die beiden Männer gehören so wie der Dritte im Bunde, der als Chauffeur fungierte, dem Bettlermilieu an. Der 33-Jährige behauptete bislang, dass er, als er ins Haus dazu kam, das Opfer notversorgt und ihm aus Mitleid die Fesseln abgenommen hätte, nachdem sein Kollege den 66-jährigen so brutal zusammengeschlagen hatte. Das Opfer sagte jedoch was anderes aus. Im Prozess wird man sehen, wem man glaubt. Anklage wurde erhoben, kommt kein Einspruch dagegen, kann als nächstes ein Prozesstermin ins Auge gefasst werden.