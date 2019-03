Vorarlberg: Raub in Alberschwende aufgeklärt

Nach dem schweren Raubüberfall auf einen 66-Jährigen in Alberschwende konnte die Polizei die Tat nun aufklären.

Am 3. Dezember 2018 wurde ein 66-jähriger Landwirt brutal überfallen und zusammengeschlagen. Die Erstermittlungen der Polizei konzentrierten sich in Richtung Bettlermilieu. Mehrmals wurde von Zeugen auch ein silber-graufarbener Pkw der Marke BMW Kombi mit rumänischen Kennzeichen wahrgenommen. Dieser Pkw fiel bereits Tage zuvor im Großraum Alberschwende auf. Im Bereich des Pkw wurden mehrere Männer wahrgenommen, welche bereits vorher als Bettler in diesem Gebiet unterwegs waren. Die aufgrund der Zeugenwahrnehmungen durchgeführten Abklärungen und nachfolgenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg führten zur Ausmittlung des Fahrzeuges und den möglichen Insassen, worauf gezielte Fahndungsmaßnahmen erfolgten.

EU-Haftbefehle Am 6. Dezember 2018 wurde ein 21-jähriger Rumäne im Burgenland kontrolliert, welcher trotz rechtskräftigem Aufenthaltsverbot im Bundesgebiet aufhältig war. Bei den weiteren Abklärungen zur Person ergab sich der Verdacht der möglichen Beteiligung beim Raubüberfall in Alberschwende. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes wurde von der Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Festnahmeanordnung erlassen. Bei den anschließenden Einvernahmen durch Beamte des Landeskriminalamtes Wien, zeigte sich der 21-jährige Rumäne geständig, die beiden Haupttäter in die Nähe des Tatortes gefahren und nach der Tat dort wieder abgeholt zu haben. In weiterer Folge wurden von der Staatsanwaltschaft Feldkirch EU-Haftbefehle gegen zwei weitere mögliche Haupttäter erlassen.

Im Dezember 2018 wurden dann in Zusammenarbeit mit Beamten des Bundeskriminalamtes und der Verbindungsbeamtin in Rumänien die weiteren zwei Beschuldigten, ein 32-jähriger und ein 26-jähriger Rumäne, in Rumänien an ihren Wohnadressen verhaftet. Ebenfalls konnte der zur Ausführung der Tat verwendete PKW in Rumänien sichergestellt werden. Die entsprechenden Spurensicherungsmaßnahmen wurden von Tatortbeamten der rumänischen Polizei durchgeführt. Die Auswertungsergebnisse der Durchsuchungen wurden bereits nach Österreich übermittelt.

Größtenteils geständig Zwischenzeitlich wurden der 32-jährige und 26-jährige Rumäne nach Österreich ausgeliefert und befinden sich derzeit in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten sind größtenteils geständig, den Raubüberfall auf den 66-jährigen Landwirt in Albeschwende verübt zu haben. Alle Beschuldigten waren bereits seit mehreren Jahren als Bettler in Österreich tätig. Der 21-jährige beschuldigte Rumäne wurde wegen Eigentumsdelikten in Vorarlberg angezeigt und verurteilt, weshalb gegen ihn im Jahr 2016 ein Aufenthaltsverbot für Österreich erlassen worden ist. Der Genannte hielt sich trotz des bestehenden Aufenthaltsverbotes im Bundesgebiet auf. Der 32-jährige beschuldigte Rumäne wurde ebenfalls bereits wegen Eigentumsdelikten zur Anzeige gebracht.