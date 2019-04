Praxiserfahrung für Schüler

Die Schüler der neuen Tourismusschule GASCHT erlebten vergangene Woche informative Praxisstunden in der Mohrenbrauerei sowie im Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum (BSBZ).

Die GASCHT hat in der Mohrenbrauerei und ihrem Geschäftsführer Heinz Huber einen idealen Systempartner für den Bereich Bierkultur gewonnen. So durften die Schüler nicht nur ein eigenes GASCHT-Bier brauen, sondern auch an der Schankanlage das gepflegte Blonde mit perfektem Schaum üben und dabei zeigen, was sie bereits gelernt haben. Bei der Bierkultur gilt: Qualität beginnt beim verwendeten Wasser und guten Zutaten und endet beim sauberen Glas, in das ein frisches Bier gezapft wird.