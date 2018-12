Packendes Spiel mit Elferkrimi als Benefizaktion für „Movember“

Benefizfußballspiel für die Männergesundheit - Ausklang mit „Guat und Günschtig“

FRASTANZ Auf einem Benefizfußball für die Männergesundheit im Rahmen der Aktion „Movember“ trat eine Auswahl von Mitarbeitern des ORF gegen den SV Frastanz an.

Zum Abschluss des diesjährigen „Movember“-Aktionsmonats wurde in der Sporthalle der Mittelschule Frastanz ein Benefizfußballspiel ausgetragen. In einem packenden Spiel traf die Landesligamannschaft des SV Brauerei Frastanz auf ein Team des ORF. Nach einem Dutzend Treffern auf beiden Seiten musste die Partie im Elfmeterschießen entschieden werden, wo die „Movember-Elf“ das Spiel für sich entscheiden konnte. Im Vorfeld trat auch die U10 und die U8 des SV Frastanz gegen das „Movember“-Team an. Nach dem spannenden Benefizfußballspiel und einer Tombola klang der Abend bei Speis und Trank mit musikalischer Begleitung der Gruppe „Guat und Günschtig“ aus.