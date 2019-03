Online-BÃ¼rgerbeteiligung zum SelbstverstÃ¤ndnis der Stadt

Bregenz (BRK) – Was macht unser Leben, Wohnen und Arbeiten besonders? Was verbindet uns heute und in Zukunft? Oder kurz: Was macht Bregenz lebenswert?

Das will die Landeshauptstadt jetzt wissen. Dazu bedient sie sich der „Digitalen Plattform Vorarlberg“, einer Website, die mithelfen soll, die Zukunft des Landes, der Städte, Gemeinden und Regionen gemeinsam mit den Menschen zu gestalten.

Bregenz sucht dabei keinen plakativen Slogan für ein Werbeprospekt. Die Antworten der Bürgerinnen und Bürger sollen vielmehr helfen, ein klares Bild der Stadt zu zeichnen. Gefragt ist, was die Bregenzerinnen und Bregenzer miteinander verbindet und was sie von anderen unterscheidet. Die Resultate werden in den aktuellen Prozess zu Außenauftritt und Selbstverständnis der Stadt eingearbeitet. Ergänzt durch weitere Bürgerbeteiligungsformen, konsolidieren Expertinnen und Experten die Ergebnisse, die dann auch in Stadtteilgesprächen präsentiert und diskutiert werden.

Schlussendlich dient das gezeichnete Bild der Stadtverwaltung als Entscheidungsgrundlage und gibt ihr Orientierung im Handeln. Ziel all dessen ist, die Entwicklung von Bregenz gemeinsam voranzutreiben und entsprechend zu gestalten.