OJAD steht für Chancengerechtigkeit und ein gutes Zusammenleben

Die Analyse des Soziologen Simon Burtscher-Mathis über die Offene Jugendarbeit Dornbirn wurde vorgestellt.

„Wir eröffnen den Jugendlichen individuelle Chancen und leisten einen Beitrag zum sozialen Frieden“, ist Kurt Nachbaur, Geschäftsführer Stellvertreter überzeugt. „Die Untersuchung zeigt unser Alleinstellungsmerkmal (Lernen, Arbeiten für Lohn, Freizeit), das auch der Jugendliche Amro Alchach zum Ausdruck bringt: „Die OJAD hat mir sehr geholfen. Ich habe im Albatros (Projekt für Pflichtschulabschluss) Deutsch gelernt und am Nachmittag in der Bootswerkstatt (Job Ahoi) gearbeitet. Die Abende verbringe ich mit Freunden immer noch gern in der Arena beim Tischfußball. Ich habe eine Lehrstelle als Großhandelskaufmann gefunden und bin jetzt im zweiten Lehrjahr“, so Amros Erfolgsgeschichte. Zusätzliches Potenzial bei der OJAD sieht Simon Burtscher-Mathis in der Weitervermittlung ihrer erfolgreichen Projekte, also einem Wissenstransfer. Dazu regt er ein Monitoring, die Dokumentation in schriftlicher Form, an.