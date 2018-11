Offene ASKÖ Karate Bundesmeisterschaft

Einmal mehr treffen der Nachwuchs und Top-Kampfsportler in Lustenau aufeinander.

Lustenau. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn nicht weniger als 400 Nennungen werden erwartet zur ASKÖ Karate Bundesmeisterschaft. Nach 2006 wird dieser hochkarätige Wettbewerb zum zweiten Mal durch den Shotokan Karate Club Lustenau in der Sporthalle Lustenau ausgetragen. Drei weitere Vorarlberger Vereine sind für die Austragung mit im Boot.

In rund 70 ausgelosten Kategorien sind starke Abordnungen aus Dornbirn, Mäder, Blumenegg, Götzis, Lauterach und natürlich Lustenau am Start. Allein vom Karate Club Dornbirn sind schon 80 Nennungen eingebucht. Karatesportler aus den Bundesländern, der Schweiz, aus Deutschland und Italien werden ebenfalls um Medaillen kämpfen. Vahide Aydin, Landtagsabgeordnete, wird die erste Siegerehrung bereits gegen 10.15 Uhr vornehmen. „Auch bei diesem Tournier erwarten wir weitere prominente Persönlichkeiten zur Überreichung der Medaillen an die Kampfsportler“, freut sich Hallensprecher Eckart Neururer bereits im Vorfeld über die große Wertschätzung. „Die Sportler werden alles geben“, ist er sich sicher. Aber nicht nur das. 50 ehrenamtliche Helfer werden für einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs im Einsatz sein. Um regen Zuspruch und Besuch seitens der Bevölkerung ersucht Neururer jetzt schon: „Die Austragung der Bundesmeisterschaft bietet eine ideale Bereicherung und Gelegenheit für alle Karatekas, ihren Trainingsfleiß im Turnier erfolgreich umzusetzen. Vorbildwirkung haben außerdem jährliche Projekte im Sozialbereich oder unser Engagement im Sinne von ‚Kinder stark machen mit Sport’.“