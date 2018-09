Nicht Favorit, aber VfB Hohenems will trotzdem siegen

Es ist das Duell der miserablesten Defensive (29 Gegentore) und der schwächsten Offensive in der Westliga.

Die Rede ist vom Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachzügler von Hohenems (13.) und Wals/Grünau (14.). Die Salzburger mit Trainerfuchs Franz Aigner haben saisonübergreifend sechs Auswärtsspiele verloren und haben viel an Qualität aus dem Vorjahr nicht mehr an Bord. Mit dem dritten Heimsieg könnte Hohenems den Anschluss ans Mittelfeld wahren, dies obwohl weil mit Matthias Brugger, Jan Stefanon, Kevin Dold, Berkant Özmen, Nedljko Pantos und Philipp Glanzer ein starkes Sextett nicht zur Verfügung steht. „Wir sind nicht Favorit, wollen aber zuhause immer gewinnen. Die engen Räume müssen wir nützen und mit schnellem Umschaltspiel zu den drei Punkten kommen. Es wird ein Geduldspiel“, so Hohenems-Trainer Peter Jakubec.